美光CEO兼董事长Appleton坠机身亡

路透爱达荷州博伊西/旧金山2月3日电---美光(Micron Technology)(MU.O)执行长兼董事长Steve Appleton周五因其驾驶的小型飞机坠毁而去世,这对一家本已在电脑销量低迷和价格下滑中苦苦挣扎的美国记忆体晶片商而言,无疑是重大损失.

现年51岁的Appleton有30年的从业经验,并曾在航空展上表演飞行特技.他在其驾驶的小型飞机于博伊西机场坠毁後身亡.美光公司总部亦在博伊西.

他的死讯震惊了整个半导体行业.Appleton是博伊西的名人,也是爱达荷州商业委员会的成员.

Appleton遇难身亡一天后,美光董事会任命公司总裁兼营运长Mark Durcan接替执行长一职.Durcan原定今年8月退休.

美光股票在公司声明发布前暂停交易,并在常规交易结束後恢复交易,迅速下挫6%.

"Steve是个精力充沛、永不言弃而富有灵感的公司领导人.他的活力会让整个行业怀念."Stifel Nicolaus分析师Kevin Cassidy说,"虽然如此,美光还有很多与Steve的视野相同的经理人."

Appleton自1983年毕业于博伊西州立大学後,就进入美光工作,1994年他被任命为美光执行长,後於1996年辞职,但在董事会恳请下,九天后又复职.

Appleton在34岁那年就成为财富500强(Fortune 500)中最年轻的执行长.

美光生产用於个人电脑、智能手机和平板电脑的记忆体晶片(存储器芯片),并与来自亚洲的海力士半导体(Hynix Semiconductor)(000660.KS)、三星电子(005930.KS)和东芝(6502.T)相竞争.

此前有报导称,公司或将与日本尔必达记忆体(Elpida Memory)6665.T合并或合作.如今分析师同样不确定这场意外将对此产生何种影响.尔必达记忆体正艰难寻求融资,因其债务和亏损日增.

美光周五早盘因等候公司声明而停牌,盘後恢复交易後跌7.48美元,而停牌前最後报7.95美元.(完)

--编译 徐文焰/梁睿雪;审校 程琳

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