宏观风险叠加行业转型 中资银行好日子不再

* 一季报数据显示银行业不良贷款整体反弹

* 逾期生成率回升更显银行资产压力增大

* 银行对钢贸的贷款从趋之若鹜到避之不及

* 中小企业贷款风险开始集中暴露

* 宏观经济复苏乏力加大区域性风险

作者 谢衡

路透北京5月3日 - 新鲜出炉的一季报显示，中资银行“利润猛增、不良速降”的好日子，要到头了。

这一轮银行不良贷款的反弹，自然有当年为配合四万亿经济刺激计划发放天量贷款的“后遗症”，更是受中国经济持续结构性调整、复苏乏力的影响。还有一个不可忽略的因素是，中国金融脱媒加速，迫使中资银行重新定位服务重点，而为转型所付出的代价。

“从目前我们掌握的情况看，今年银行业整体的不良贷款会有些反弹，这个趋势从去年年底开始就比较明显，可能会一直延续到今年上半年。”一位来自监管层的官员说。

平安证券的银行业分析师在对长三角和珠三角地区进行了实地考察后，发布报告称维持对该行业2013年不良双升的判断，下半年有望看到不良贷款上升加速度减缓，但需警惕区域性风险的爆发。

实际上，中资银行去年的年报已经显现，从去年四季度开始，不良余额和不良率均出现环比的上升。不良回升主要体现在中小企业集中的制造业、批发零售等行业。其中中小上市银行逾期贷款余额及比率持续回升更明显，反映出银行业资产质量承压，中期不良率向上的趋势。

“以前银行都爱‘傍大款’，这两年金融脱媒加速，‘大款们’都跑去发债了，人家有更低成本的融资方式。现在大小银行都把重点转向中小企业和民营企业，冲着这块贷款利息高。但怎么可能又高收益，又低风险呢？”一家中型股份制银行的董事说。

中国银监会此前召开的今年首次经济金融形势通报会称，下阶段要关注不良贷款，提高贷款五级分类准确性和资产质量真实性，加强风险处置。随着市场环境变化，部分地区和行业风险暴露增加，不良贷款反弹，银行业面临的风险形势仍然严峻。

上述来自监管层的官员表示，“如果今年下半年宏观经济形势有所好转，市场需求转好，企业的情况可能会比现在好一些。那银行不良的反弹才能控制住。”

“根据目前贷款的迁徙情况和确认为不良贷款的速度，预计要到今年三季度才会看到本轮不良贷款的峰值。同时，值得我们注意的是，两地（宁波和温州）受访金融机构表示，部分资产质量问题已经向长三角以外的地区蔓延，比如福建和山东。”平安证券银行业分析师励雅敏亦称。

**看得见的不良和看不见的核销**

在中资上市银行的一季报中，看得见的，是各家银行的不良贷款余额已经开始反弹；看不见的，是各行坏账核销的数额以及逾期贷款的增量。

以市值和资产计均为全球第一的中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)，今年一季度不良贷款余额为802.37亿元人民币，比上年末增加56.62亿元；不良贷款率为0.87%，比上年末提高0.02个百分点。

以市值计全球第二大银行--中国建设银行(601939.SS)(0939.HK) ，今年一季度不良贷款余额爲 777.76亿元，较上年末增加31.58亿元。不良贷款率0.99%，与上年末持平。

“今年一季度银行放贷的量上去了，所以不良率未见得都有反弹。虽然季报不要求必须详细披露贷款的五级分类，但据我们了解到情况，各家银行的逾期（贷款）增加的都不算少。”一家国有大行的高层说。

逾期是不良贷款生成的先行指标，逾期生成率回升，则表明不良反弹的压力增大。

“目前，个别银行一季度新增的不良贷款已经超过去年全年，不良率也超过了全年控制目标。由于核销数额不披露和报表粉饰原因，我们可能不会在一季报中看到这样的情况，但是问题是无法掩盖的。”励雅敏称。

以资产计中国第五大银行--中国交通银行(3328.HK)(601328.SS)今年一季度的不良率为0.97%，环比上年末上升0.05%。而从逾期贷款角度来看，环比上年末，逾期增长51亿元，超过不良增长的37亿。分析师预计交行今年的不良贷款余额和不良率将“双升”。

在一季报发布后公司与分析师的沟通会上，交行的高管就表示，因该行的不良贷款的生成集中于长三角钢贸贷款，因此预计今年二季度不良贷款和逾期贷款还将上行，而下半年将有所缓解。

中国中型股份制商业银行--民生银行(600016.SS)(1988.HK)一季度核销了不良贷款约10亿元，逾期贷款亦有增加。该行产监控部总经理李子玉称，主要是因为该行的短期贷款占比上升，而一年内贷款的增加更容易形成逾期。

“我们认为，2013年不良贷款多发将是行业性现象，但季节性来说下半年通常会出现环比缓和。”长城证券银行业分析师金麟说。

**钢贸陷阱**

“防火防盗防钢贸”，这是从去年以来就在长三角地区的银行中流行的一句话。钢贸行业的不良贷款，亦确实是导致多家银行今年一季度不良反弹的重要“雷区”。

除了交通银行外，民生银行也因深陷钢贸贷款风险，而让市场颇为担忧。今年一季度末，该行钢贸贷款余额约300亿元，其中不良贷款余额为11亿元；上海地区授信余额168亿元，其中不良贷款4.98亿元。

而在“四万亿”经济刺激计划时期，钢贸可是银行贷款趋之若鹜的行业。为应对全球金融危机，中国政府推出“保增长”的“四万亿”经济刺激计划，中国大型基建项目陆续开工，这给钢贸企业带来了巨大的利润。

“推‘四万亿’经济刺激计划的时候，其实当时银行能看到的盈利好的行业特别少，钢贸就是其中之一，搞大建设，钢贸能不火吗？！”另一家总部在北京的国有大行的部门领导说。因此，不仅是交行和民生银行，实际上，各家中资银行在钢贸领域都有不少涉足。

可是，受国内外经济形势影响，自2011年开始，钢铁现货市场价格大幅下跌，导致钢贸商亏损的情况日益严重。

“钢贸的主要问题是钢材的价格下跌，抵押物就不足价了，银行要求追加抵押，钢贸商资金链就断了。另外这些钢贸商贷到款后很多人也没干正事，拿去炒房，去放高利贷。”上述国有大行的部门领导说。

中国钢铁工业协会最新发布的月度分析称，虽然钢铁行业旺季已至，但需求依然疲弱，后期国内钢市供需矛盾仍然突出，5月份价格将震荡走低。

花旗研究今年初的一篇报告指出，在中国主要钢铁交易中心--上海，去年对钢贸商的贷款约达到1,800亿元人民币，大约20-30%是用于钢铁以外用途，不太可能收得回来。

“鉴于钢材市场近期依旧低迷，下游需求亦不见好转的背景，预计钢贸类贷款风险短期难以有效化解。”招商证券报告称。

**爱恨中小企业**

目前钢贸行业的贷款风险固然与“四万亿”经济刺激计划时期发放的天量贷款脱不开干系，但实际上，贸易商的中长期贷款是比较少的，贷款以短期偏多。也就是说，在2009-10年时发放给钢贸企业的短期贷款相当部分应该已经收回，但银行并没有见好就收，在钢铁价格出现回落之时，银行仍在向钢贸企业源源不断的发放贷款。

钢贸贷款带来的高额利息，是银行无法抵挡的诱惑。

“银行发放给钢贸企业的贷款利率起码都在10%以上。现在的银行跟以前不一样了，经营压力都很大，都要努力赚钱啊。所以即使钢贸贷款出了一些问题，我们行对中小企业和民营企业的贷款也没有受到影响。”某城商行上海分行的副行长说。

钢贸行业以民营企业为主，而中小企业的占比又有近九成。如果说，前几年，银行加强对中小企业金融服务还是一句口号的话，随着近两年中国金融脱媒的加速，加大对中小企业贷款的力度，就成了银行发自内心的要求。

近两年中国债券市场发展迅猛，低成本的发债愈加成为企业融资首选。央行公布的社会融资规模数据显示，2002年企业债券仅占到社会融资规模的1.8%，到2012年末已经占到14%。而今年一季度的社会融资规模统计数据报告显示，当季人民币贷款占同期社会融资规模的44.7%，同比下降了18.6个百分点。

民生银行高层就表示，今年该行小微贷款投放目标是占全年新增贷款总量不低于50%，具体执行时通常会高于这个目标。今年一季度，小微贷款收益率平稳并较去年四季度略有提高。中国平安银行(000001.SZ)此前发给路透的邮件亦称，根据差异化经营战略，今年该行的信贷资源将向小微业务、无抵押贷款业务等战略业务倾斜。

而截至今年一季度末，建行小微企业客户数量已超过对公客户总数的70%。不过建行亦表示，受经济增长放缓和部分地区民间借贷风险集中暴露影响，部分小企业资金链断裂，群体经营困难加剧，导致银行风险防范的压力持续增加，不良反弹压力加大。

“中小企业、民营企业贷款收益高，相对风险也高。这个客户群体就是这样的，现在的风险暴露也符合这个群体的特征。”上述监管层官员说。

因客户结构偏重中小企业，加之业务较集中于长三角地区，宁波银行(002142.SZ)的资产质量自去年四季度至今年一季度有加速恶化的迹象。单今年一季度不良率就上升了7个基点至0.83%。分析师认为，宁波银行未来的拨备压力可能会不断上升。

**宏观经济是根本**

银行是典型的顺周期行业，无论是钢贸的问题，还是中小企业的问题，根本都在于宏观经济的问题。

“从我们掌握的情况看，除了钢贸，光伏，还有汽车零部件等行业银行贷款的风险比较大；不只是中小企业，各类企业都有问题；而从地区来看，东部地区问题比较突出。这一方面是行业风险，也和整体的中国经宏观经济有关。”上述监管层官员说。

中国4月制造业PMI指数意外回落，新订单、库存等多项指数均下降，出口订单降至荣枯线下方，显示制造业需求仍面临压力，也反映出中国经济复苏的脆弱性。

中国此前公布的一季度国内生产总值(GDP)7.7%的增长率逊预期，二季度经济增长亦面临挑战。而央行公布的数据显示，一季度人民币贷款增加2.76万亿元，同比多增2,949亿元。

“需要注意的是，一季度企业存款的增长也不少，说明企业更愿意持有现金，也就是拿到了钱没有用在投资上。一方面显示企业信心不足，也不排除政府换届刚刚完成，大家都在拿着钱等机会。所以，今年的宏观经济形势有很大的不确定性。”上述股份制银行的董事说。

工信部近期对工业形势表示，企业经营困难的状况尚未明显改观，产能过剩结构矛盾比较突出；当前有效需求不足，企业投资意愿不强，保持稳定增长难度较大。而PPI指数近一年来处于负值也折射出内需依然低迷。

“货币发挥作用有时滞，不可能今天贷出去的款，明天就看到效果。一季度放出去的贷款，对经济增长的作用可能到年底才会有反映。”上述监管层官员说。

4月的路透调查显示，多数分析师略微下调对全年经济前景的看法，预计今年中国经济增长率在8%左右。

实际上，即使是民生银行的小微贷款明显增长，亦并未能有效抵御贷款总体需求疲弱带来的定价下行。分析师就认为，今年整个中资银行业都要面对新的区域性资产质量风险可能爆发，以及贷款需求大幅疲弱带来定价水平继续下降的压力。（完）

(发稿 谢衡; 审校 屈桂娟)

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