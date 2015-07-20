《独家新闻》美光认为清华紫光并购计划会因国安顾虑无法实现--消息

消息人士称，美光咨询过一家投资银行，但未正式聘请投行，因为其并未认真考虑清华紫光的提议。消息人士并称，若清华紫光继续推进此事，美光今后可能会聘请一家投行。

消息人士要求匿名，因涉及保密信息。美光和清华紫光未予置评。

美光是美国仅存的动态随机存取记忆体(DRAM)制造大厂。

收购美光将使中国积极进取的芯片产业获得最先进的记忆体制造技术。

Steptoe & Johnson LLP了解CFIUS的专家Stewart Baker表示，该交易将受到监管层的严格审查。“审查将极具挑战性。我不会对该交易能过关抱有希望。”

CFIUS审查该交易时有三个选项：阻止、批准或有条件批准，即公司出售部分业务或采取其他措施以减轻交易可能带来的损害。(完)