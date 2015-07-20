《独家新闻》美光认为清华紫光并购计划会因国安顾虑无法实现--消息

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
消息人士称，美光咨询过一家投资银行，但未正式聘请投行，因为其并未认真考虑清华紫光的提议。消息人士并称，若清华紫光继续推进此事，美光今后可能会聘请一家投行。
消息人士要求匿名，因涉及保密信息。美光和清华紫光未予置评。
美光是美国仅存的动态随机存取记忆体(DRAM)制造大厂。
收购美光将使中国积极进取的芯片产业获得最先进的记忆体制造技术。
Steptoe & Johnson LLP了解CFIUS的专家Stewart Baker表示，该交易将受到监管层的严格审查。“审查将极具挑战性。我不会对该交易能过关抱有希望。”
CFIUS审查该交易时有三个选项：阻止、批准或有条件批准，即公司出售部分业务或采取其他措施以减轻交易可能带来的损害。(完)
(翻译 王丽鑫/张荻； 审校 徐文焰)
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-