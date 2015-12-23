美光营收低于预期 因PC芯片需求疲软且芯片价格下滑

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透12月22日 - 记忆体芯片制造商美光(MU.O)公布季度营收降幅大于预期，受个人电脑(PC)中使用的芯片需求疲软、以及平均销售价格下滑打击。
美光股价周二盘后下跌3.3%至14.13美元。该公司生产动态随机存取记忆体(DRAM)以及NAND型闪存记忆体芯片等产品。
NAND闪存芯片普遍用于智能手机、相机及其他移动设备中，用于储存音乐、照片及其他资料。DRAM则大多用于个人电脑。
美光先前曾表示，预期PC用DRAM第一季产出将减少。该公司营收主要来自于DRAM业务。
12月3日止当季，可归属于美光的净利降至2.06亿美元，或每股0.19美元。上年同期分别为10亿美元及0.84美元。
排除特殊项目后的每股盈余为0.24美元，优于汤森路透I/B/E/S调查分析师平均预估的0.23美元。
净营收下滑26.7%至33.5亿美元，低于分析师平均预估的34.6亿。
截至周二收盘为止，美光股价今年以来累计下跌约58%。(完)
(编译 张明钧; 审校 杜明霞)
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