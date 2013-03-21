美股业绩：美光第二季续亏，因PC行业放缓拖累

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透3月21日 - 记忆体晶片生产商美光 周四公布季度净亏损，受个人电脑(PC)行业放缓拖累。
美光公布会计年度第二季净亏损2.86亿美元，或每股亏损0.28美元。上年同期分别为净亏损2.82亿美元或每股亏损0.29美元。
但季度营收由上年同期的20亿美元增至21亿美元，根据汤森路透I/B/E/S，分析师预估为19.22亿美元。
美光公布业绩后，盘后大涨6.6%。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。