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货币新闻 | 2013年 3月 22日 星期五 04:21 BJT

美股业绩：美光第二季续亏，因PC行业放缓拖累

路透3月21日 - 记忆体晶片生产商美光 周四公布季度净亏损，受个人电脑(PC)行业放缓拖累。

美光公布会计年度第二季净亏损2.86亿美元，或每股亏损0.28美元。上年同期分别为净亏损2.82亿美元或每股亏损0.29美元。

但季度营收由上年同期的20亿美元增至21亿美元，根据汤森路透I/B/E/S，分析师预估为19.22亿美元。

美光公布业绩后，盘后大涨6.6%。(完) (编译 李军; 审校　利棣儿)
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