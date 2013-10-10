美股业绩：美光第四季实现盈利，但获利不及分析师预期

台湾央行：开放申购14、28、91和182天期定存单，金额不限
路透台北3月30日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期9,416.8亿台币。
路透旧金山10月10日 - 美国美光 公布第四季实现净利，受助于记忆体芯片(晶片)价格强劲反弹，但获利不及华尔街预期。
美光公布会计年度第四季净利为17.1亿美元，合每股1.51美元，上年同期为净亏2.43亿美元，合每股0.24美元。
美光首次将Elpida Memory业绩纳入其财报中，美光于7月完成了对这家日本公司的收购。美光表示，季度每股收益中，有1.31美元来自与Elpida相关的收购会计收益和Elpida的业绩。
不包括Elpida，美光每股收益为0.20美元，低于分析师预估。根据汤森路I/B/E/S，分析师预计该公司第四季每股收益为0.25美元。
该公司表示，第四季营收为28.43亿美元，高于上年同期的19.63亿美元。分析师预期为27.14亿美元。
美光股价在盘后交易中急跌2.28%，收盘上扬1.5%，报18.43美元。
(编译 母红; 审校 利棣儿)
路透台北3月30日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期9,416.8亿台币。
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