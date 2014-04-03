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市场报道 | 2014年 4月 4日 星期五 04:23 BJT

美股盘后：美光公布会计年度第二季扭亏为盈，股价劲升逾4%

路透旧金山4月3日 - 美光 在周四在美股盘后交易中劲扬4.17%，此前该公司公布了业绩。

美光公布会计年度第二季扭亏为盈，受助于晶片价格强劲反弹。

美光公布第二季净利7.31亿美元，或每股盈利0.61美元，上年同期分别为亏损2.86亿美元和0.28美元。

期内营收增长98%，至41.1亿美元，分析师原本预估为39.85亿美元。(完)
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