美股盘后：美光公布会计年度第二季扭亏为盈，股价劲升逾4%

欧股业绩：法国兴业银行首季净利下滑，受诉讼拨备拖累
路透巴黎5月4日 - 法国第二大的上市银行--法国兴业银行-公布季度净利下降19%，此前该行计提了3.5亿欧元(3.813亿美元)的拨备，用于法律方面的支出。
路透旧金山4月3日 - 美光 在周四在美股盘后交易中劲扬4.17%，此前该公司公布了业绩。
美光公布会计年度第二季扭亏为盈，受助于晶片价格强劲反弹。
美光公布第二季净利7.31亿美元，或每股盈利0.61美元，上年同期分别为亏损2.86亿美元和0.28美元。
期内营收增长98%，至41.1亿美元，分析师原本预估为39.85亿美元。(完)
路透巴黎5月4日 - 法国第二大的上市银行--法国兴业银行-公布季度净利下降19%，此前该行计提了3.5亿欧元(3.813亿美元)的拨备，用于法律方面的支出。
路透布鲁塞尔5月4日 - 全球最大啤酒厂商--百威英博(Anheuser-Busch InBev)公布第一季获利逊于预期，因美国业务获利下滑，巴西业务获利也骤降。美国和巴西是该公司最大的两个市场。
路透香港5月4日 - 汇丰控股周四公布第一季获利下降19%，因该行在重组后努力恢复营收。汇丰控股是以资产计欧洲最大的银行。