独家：美光认为清华紫光并购计划会因国安顾虑无法实现--消息

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透7月20日 - 据知情消息人士称，美光(Micron Technology)(MU.O)已回复中国清华紫光，认为后者230亿美元的收购提议不现实，因美国当局会因国家安全顾虑加以阻止。
美光的回应凸显出清华紫光将须克服的阻力，因为现代化武器极大的依赖电脑芯片(晶片)。
消息人士周一称，美光认为，清华紫光的并购无法得到美国外资审议委员会(CFIUS)批准。该委员会有权叫停可能危害国家安全的并购案。
消息人士称，清华紫光与美光就并购进行了沟通，但截至上周末还未提出正式要约。
消息人士称，美光咨询过一家投资银行，但未正式聘请投行，因为其并未认真考虑清华紫光的提议。消息人士并称，若清华紫光继续推进此事，美光今后可能会聘请一家投行。
消息人士要求匿名，因涉及保密信息。美光和清华紫光未予置评。
美光是美国仅存的动态随机存取记忆体(DRAM)制造大厂。
收购美光将使中国积极进取的芯片产业获得最先进的记忆体制造技术。
Steptoe & Johnson LLP了解CFIUS的专家Stewart Baker表示，该交易将受到监管层的严格审查。“审查将极具挑战性。我不会对该交易能过关抱有希望。”
CFIUS审查该交易时有三个选项：阻止、批准或有条件批准，即公司出售部分业务或采取其他措施以减轻交易可能带来的损害。(完)
(翻译 王丽鑫/张荻； 审校 徐文焰)
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