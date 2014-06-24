《热点透视》收购MICROS不足以让甲骨文实现彻底转型

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

路透芝加哥6月23日 （撰稿 Kevin Allison；编译 朱晓军） - 数据库软件巨头甲骨文(Oracle) (ORCL.N)将以53亿美元收购Micros Systems MCRS.O，让股东看到云端业务壮大的希望。即使该交易标志着甲骨文执行长埃利森开始了新一轮并购周期--有这种可能，但对Micros的估值却算不上天价。然而，收购长期合作伙伴Micros更像是锦上添花，而不是为甲骨文拓展云端业务加油助威。

埃利森支付给Micros股东的现金价为每股68美元，较其未受收购影响前的股价溢价24%。这大约相当于最近Priceline (PCLN.O)收购饭店订座网站OpenTable OPEN.O时支付溢价的一半。Micros是一家酒店及饭店业务信息科技(IT)系统开发商。

这笔交易对Micros的估值为其2015财年预期获利的约26倍，是甲骨文2010年买下Sun Microsystems以来最大的收购。收购价算不上很低，但考虑到科技领域其他交易巨大的溢价幅度，这也远远谈不上过高。例如，云端电子商务公司Demandware DWRE.N的估值为预期获利的1,400倍。

这笔收购也带有一些战略意义。Micros已与甲骨文合作开发产品超过15年。将Micros收归旗下，有助于扩大甲骨文软件在酒店业市场的份额，也能增加对零售商的IT系统销售。

不过，收购Micros似乎并不足以将甲骨文转型为云计算公司。在这个领域，更新、更灵活的竞争者正对甲骨文的核心企业软件业务发起挑战。虽然Micros也提供软件即服务(software-as-a-service)业务，但其营收绝大部分来自硬件及服务销售。

相对较低的收购价可能让部分投资者松了口气，这也可以用来解释为何甲骨文股价因交易消息微升。但Micros并不能真正解决甲骨文在云领域面临的挑战。专攻软件即服务领域的公司，比如NetSuite N.N和Splunk (SPLK.O)的市盈率(本益比,P/E)高达三位数甚至四位数。要想更加直接地进军云领域，甲骨文可能也不得不支付天价。(完)

(译文审校 白云)

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