微软出价逾10亿美元获AOL多数专利

资料图片 位于纽约的美国在线总部大楼外墙上的公司标识。摄影：路透/Lucas Jackson

* 微软支付10亿美元买下逾800项专利

* 亚马逊、eBay、Facebook及谷歌皆介入拍卖--消息

* 美国在线将把一大部分所得发放给股东

* 美国在线股价飙涨43%

路透4月9日电---微软(MSFT.O)强压对手亚马逊(AMZN.O)、eBay(EBAY.O)等其他科技业龙头,以超过10亿美元代价买下美国在线(AOL)AOL.N的多数专利资源.

AOL表示,出售超过800项专利给微软,专利范围涉及广告、搜寻、电子商务、行动等,这项交易的规模令投资人备感惊喜,AOL股价狂涨逾40%.

一名知情人士表示,这项出售案包活AOL现有及以往业务的技术权利,范围涵盖Netscape、ICQ、MapQuest、CompuServe及Advertising.com等等.

经过AOL董事会批准後,这项出售案去年秋天开始进行,AOL执行长Tim Armstrong形容出售过程是一场战火全开的激烈竞价.

Armstrong表示,他已经电话通知微软首席执行长鲍尔墨(Steve Ballmer)有关出售专利的决定.

根据消息人士指出,参与竞价的包括亚马逊、eBay、谷歌(GOOG.O)及Facebook,其中亚马逊及eBay近期多未在专利争夺战中现身.

目前尚未能立即取得谷歌、Facebook、eBay (EBAY.O)及亚马逊(AMZN.O)对此的回应.

Armstrong表示,最终得标买家是在4月5日深夜决定的.

近年来科技公司掀起一股抢购专利的热潮,以打压对手,结果抬高了价格.

AOL案是最近规模较大的专利标售案之一.根据消息人士,这次相当於每项已授权专利约价值130万美元.

这位消息人士说,去年北电网络标售专利时,每项授权专利大约价值105万美元.当时北电网络以45亿美元售出6千项专利.

北电网络此举激起一波专利出售及诉讼,并促使AOL决定出售专利.

谷歌正在以125亿美元收购摩托罗拉移动(Motorola Mobility)(MMI.N),主要着眼于後者的智慧财产(知识产权).

以苹果(AAPL.O)为首的企业团队赢得北电网络专利竞购战,微软也是团队成员之一.

雅虎已经就广告相关专利侵权问题向对手Facebook提起诉讼.

**报价令人意外**

AOL和微软的合作并非首次.去年,两家公司与雅虎(YHOO.O)一道组建了一个广告联盟.

微软与AOL的最新交易证明,微软积极希望巩固专利实力.

"投资者原本预期这些资产没什麽价值--最多也就几亿美元,"Benchmark的分析师Clayton Moran称.

AOL表示,出售所得的"很大一部分"将发放给股东.

作为交易的一部分,AOL将继续拥有与该公司关键战略领域相关的300多项专利,其中包括广告、搜索及社交媒体,并将获得许可使用出售给微软的专利.另外,微软将获得AOL剩余专利的非排他性许可.

"我们认为此举对於AOL而言是一个重大胜利,不论是这项出售案的速度或是它实际获得的资金."Barclays Research分析师Anthony DiClemente写道.

AOL股价劲扬,尾盘收高43.3%报26.400美元.

在互联网面世之初的时期,AOL是先驱企业之一,以其电子邮件和拨号接入服务而知名.该公司曾致力於将自己打造成一家媒体和娱乐方面的强势企业,依靠广告收入获得发展.

维权股东Starboard Value LP曾对AOL管理层施压,要求公司进行拍卖专利,称如果进行恰当的货币化,AOL拥有的专利可以带来逾10亿美元的专利许可收入.

本项交易预计将在2012年底前完成,包括出售AOL旗下一个部门,AOL预计将因税负原因录得一笔资本损失.

AOL表示,预计将使用约4,000万美元的现有递延税项资产(占总递延税资产的20%),抵消其他专利使用权许可所产生的普通所得税.

Evercore Partners和高盛担任AOL的财务顾问.Wachtell, Lipton, Rosen & Katz和Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner为法律顾问.Covington and Burling LLP为微软提供法律咨询.

AOL在呈报给监管机构的文件中称,如果这笔交易失败,微软可能支付给AOL解约费2.112亿美元.(完)

--编译/审校 蔡美珍/李婷仪/王兴亚/郑茵/张明钧/张涛

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