微软或发布第三代平板电脑 mini版Surface有望浮出水面

丰田汽车将推出行走辅助机器人 为老年人提供便利
路透东京4月12日 - 日本丰田汽车称，将在今年晚些时候对康复机器人进行商业化，届时其机器人行走辅助系统将可供出租；丰田将借此加入本田汽车 营销面向日本老年人口的行动设备的行列。
路透5月20日 - 微软(MSFT.O)看似将在纽约举行的一媒体会上发布第三代Surface平板电脑。该公司之前曾暗示，产品重点将放在更小尺寸的屏幕上，这可能预示着mini版Surface的降临。
与此同时，中国禁止政府电脑使用Windows 8操作系统。Windows系统在中国市场上的销量本来就长期低迷，此次禁令更是让雪上加霜。
微软周二盘初微跌0.18%，报39.68美元。(完)
(编译 洪曦; 审校 王洋)
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路透法兰克福4月4日 - 梅赛德斯奔驰的母公司戴姆勒以及供应商博世公司(Robert Bosch)正在联手开发自动驾驶汽车，希望加快“自动出租车(robo-taxi)”的生产。
路透首尔/纽约3月29日 - 韩国三星电子周三推出盖乐世(Galaxy)S8旗舰智能手机，努力夺回因电池自燃问题召回Note7手机后，被苹果夺走的市场龙头宝座。