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科技电子 | 2014年 5月 21日 星期三 07:31 BJT

微软或发布第三代平板电脑 mini版Surface有望浮出水面

路透5月20日 - 微软(MSFT.O)看似将在纽约举行的一媒体会上发布第三代Surface平板电脑。该公司之前曾暗示，产品重点将放在更小尺寸的屏幕上，这可能预示着mini版Surface的降临。

与此同时，中国禁止政府电脑使用Windows 8操作系统。Windows系统在中国市场上的销量本来就长期低迷，此次禁令更是让雪上加霜。

微软周二盘初微跌0.18%，报39.68美元。(完)

(编译 洪曦; 审校 王洋)

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