微软开门迎客 接纳为Android和iOS操作系统编写的手机APP

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透旧金山4月29日 - 全球最大的软件公司--微软(MSFT.O)负责操作系统部门的执行副总裁Terry Myerson周三表示，公司正在采取措施，让旗下Windows手机更容易运行为谷歌(GOOGL.O)Android和苹果(AAPL.O)iOS操作系统编写的应用软件(APP)。此举旨在吸引用户使用其不太受欢迎的移动设备。
这一举动标志微软的策略发生重大转变。微软仍在个人电脑市场占据主导地位，但在平板电脑和手机领域一直未能真正获得认可，部分原因是APP匮乏。
微软发现自己面临一个循环陷阱：由于Windows手机用户很少，很多开发者都不愿编写针对Windows手机的APP；而Windows手机的APP比Android和苹果手机少，又导致很少有人希望使用Windows手机。
接纳为Android和iOS操作系统编写的APP，让它们适用于微软旗下的手机和平板设备，可能是打破上述陷阱的捷径。
“微软为了赢回开发者正采取很大动作，”Forrester分析师Michael Facemire说，“他们打破了曾经不可逾越的隔阂。”
Myerson周三在旧金山举行的微软开发者会议上表示，开发者将可以把大多数用Android代码编写的APP，提交到兼容版Windows手机。这款手机有一个特殊的子系统，能够运行这些APP。(完)
(编译 杜明霞；审校 白云)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。