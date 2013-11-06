微软发布“零日”漏洞紧急修复工具

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
(本文由路透中文网编译提供)
路透11月5日 - 微软周二发布了一个紧急软件修复工具，防止黑客利用此前未发现的Office软件安全漏洞感染用户的个人电脑(PC)。
微软在其官网称，公司已经发布了名为“Fix it”的临时修复工具，之后还会通过自动升级的系统补丁彻底解决该问题。
微软称，已获悉有黑客利用该漏洞发起数量“非常有限”的袭击，主要集中在中东和南亚。这些受害者收到电子邮件，要求他们打开被感染的Word文档。
受影响的包括Office 2003和Office 2007用户，以及在Windows XP和Windows Server 2003操作系统上使用Office 2010的用户。
攻击者利用了未被发现的“零日”漏洞，通常仅瞄准少数高端目标，目的是不暴露这些漏洞。
网络安全公司Cylance执行长斯图尔特·麦克鲁尔(Stuart McClure)认为，使用易受感染版本Office的用户应当安装Fix It，避免受到攻击。
他说：“这个漏洞确实需要修补。”
Fix It需要手动下载（网址链接：here），并安装在Pc上。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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