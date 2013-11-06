微软发布“零日”漏洞紧急修复工具

(本文由路透中文网编译提供)

路透11月5日 - 微软周二发布了一个紧急软件修复工具，防止黑客利用此前未发现的Office软件安全漏洞感染用户的个人电脑(PC)。

微软在其官网称，公司已经发布了名为“Fix it”的临时修复工具，之后还会通过自动升级的系统补丁彻底解决该问题。

微软称，已获悉有黑客利用该漏洞发起数量“非常有限”的袭击，主要集中在中东和南亚。这些受害者收到电子邮件，要求他们打开被感染的Word文档。

受影响的包括Office 2003和Office 2007用户，以及在Windows XP和Windows Server 2003操作系统上使用Office 2010的用户。

攻击者利用了未被发现的“零日”漏洞，通常仅瞄准少数高端目标，目的是不暴露这些漏洞。

网络安全公司Cylance执行长斯图尔特·麦克鲁尔(Stuart McClure)认为，使用易受感染版本Office的用户应当安装Fix It，避免受到攻击。

他说：“这个漏洞确实需要修补。”

Fix It需要手动下载（网址链接：here），并安装在Pc上。（完）