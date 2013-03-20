微软支持对公司人员贿赂外国官员指控进行调查

德国央行总裁称应开始讨论何时结束欧洲央行刺激政策
路透柏林4月6日 - 德国央行总裁魏德曼周四表示，随着经济复苏，开始讨论欧洲央行(ECB)何时以及如何撤回积极的货币刺激政策是合理的。
路透西雅图3月19日 - 微软(MSFT.O)周二表示，有关公司人员在中国、罗马尼亚及意大利涉嫌行贿的指控，应该会由美国政府机构及微软自己的风纪部门调查，但微软拒绝透露任何案情细节。
在此之前，华尔街日报报导，因接获微软离职员工密报，指称微软向外国政府官员行贿，以取得软件合约，美国司法部与美国证券交易委员会(SEC)已对此展开调查。
“华尔街日报所提到的事情关系重大，微软与政府进行调查是合理的，”微软副法律顾问John Frank在微软网站一篇贴文写道。
“我们严肃看待所有指控，我们全力配合政府调查，”他并未证实微软是否得知任何调查行动。
SEC拒绝立即发表评论。司法部发言人表示，他无法证实也无法否认有进行调查一事。
根据华尔街日报指出，在中国行贿的指控是一名微软离职员工去年向美国调查人员透露，华尔街日报表示消息来源是一位未具名的知情人士。报导称，微软聘请外部律师进行10个月的内部调查，但没有发现任何不当行为，消息来源是知悉调查报告的数名人士。
华尔街日报指出，美国官方的调查目前处于初期阶段，美国政府尚未指控任何一方有不当行为。
微软拒绝透露任何调查细节，但John Frank在他的文章中提出他所谓的“看法”。
微软股价收高0.28%，报28.18美元。(完)
(编译 蔡美珍; 审校 徐文焰)
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