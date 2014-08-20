微软前CEO鲍尔默卸任董事 聚焦NBA洛杉矶快船队

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Bill Rigby
路透西雅图8月19日 - 微软 前首席执行官史蒂夫·鲍尔默已辞去微软董事一职，将把更多时间用于他刚刚收购的NBA洛杉矶快船队(快艇队/Los Angeles Clippers)，但他表示，计划继续持有微软4%的股份。
鲍尔默在写给微软CEO萨蒂亚·纳德拉(Satya Nadella)的信件中称，洛杉矶快船队的事务、公共事务以及教书和学习占用了他大部分时间。
鲍尔默说他将很快离开微软，因为秋季事务格外繁忙，一方面NBA新赛季即将开始，另一方面他还要开授一门新课。
微软周二公开了这封鲍尔默写给萨蒂亚·纳德拉的信件。
现年58岁的鲍尔默斥资20亿美元收购了洛杉矶快船篮球队。
他的离开标志着其34年的微软生涯宣告结束。鲍尔默1980年加入微软，当时微软只是比尔·盖茨在西雅图市郊创办的一间小企业，鲍尔默2000年接替比尔·盖茨成为微软CEO，任期一直持续到今年2月。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王琛
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