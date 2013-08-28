谁将成为微软下任CEO？

焦点：“习特会”讨论贸易和朝鲜问题 双方均表示取得进展
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路透伦敦8月27日 - 随着鲍尔默离开微软(MSFT.O)，人们纷纷猜测谁将成为微软的新一任CEO。英国赌博公司立博认为诺基亚CEO史蒂芬·埃洛普(Stephen Elop)是第一大热门。
现年57岁的鲍尔默上周意外宣布将在12个月内退休，他为微软效力了三十多年，其中13年担任CEO职务。
由于没有明显的接班人，英国立博公司LAD.L 就鲍尔默的接班人接受下注，其中49岁的埃洛普成为26名候选人中第一大热门，其概率为1赔5。
在2010年成为诺基亚执行长之前，埃洛普担任微软商业解决部门负责人。
根据立博的数据，微软首席运营官Kevin Turner是第二热门人选，其赔率为1赔6。排在第三位的是微软前高管Steve Sinofsky，他于去年11月离开微软。
排在第四位的是一名微软女高管--茱莉·拉尔森-格林(Julie Larson-Green)。
微软联合创始人比尔·盖茨重掌微软的赔率是1赔50，而苹果CEO库克的赔率仅有1赔100。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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