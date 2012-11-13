微软Surface开局销量平平--鲍尔默

路透巴黎11月12日电---微软(MSFT.O)首席执行官鲍尔默（Steve Ballmer）接受《巴黎人日报》（Le Parisien）采访时称，受有限的销售渠道影响，该公司新推的Surface平板电脑销量平平。

上月，微软在发布Windows 8时重点力推Surface，以便在竞争激烈的平板电脑市场向苹果(AAPL.O)和谷歌(GOOG.O)发起反击战。

《巴黎人日报》援引鲍尔默的话称：“我们的开端温和，因为Surface仅在我们的在线零售店和美国的几家微软商店出售。”

鲍尔默还称，在Windows 8发布後的前三天，销量突破400万份。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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