微软Surface开局销量平平--鲍尔默

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透巴黎11月12日电---微软(MSFT.O)首席执行官鲍尔默（Steve Ballmer）接受《巴黎人日报》（Le Parisien）采访时称，受有限的销售渠道影响，该公司新推的Surface平板电脑销量平平。
上月，微软在发布Windows 8时重点力推Surface，以便在竞争激烈的平板电脑市场向苹果(AAPL.O)和谷歌(GOOG.O)发起反击战。
《巴黎人日报》援引鲍尔默的话称：“我们的开端温和，因为Surface仅在我们的在线零售店和美国的几家微软商店出售。”
鲍尔默还称，在Windows 8发布後的前三天，销量突破400万份。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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