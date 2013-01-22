微软前高管：鲍尔默为保CEO位置排挤贤能

路透西雅图1月21日(记者 Bill Rigby) - 微软公司(MSFT.O)前高管乔希姆·坎宾(Joachim Kempin)称，微软首席执行官（CEO）史蒂夫·鲍尔默并非领导微软的正确人选，他通过排挤任何可能会挑战他权威的高管而牢牢掌控微软大权。坎宾撰书描写了他在微软的时光。

坎宾表示：“让微软能真正回归游戏当中，需要一场管理层的巨变。我很尊重鲍尔默，但他可能最终也是（巨变的）一部分。”

坎宾于1983-2002年供职于微软，曾负责向电脑制造商销售Windows软件。

作为直接接触微软联合创始人比尔·盖茨、负责关键业务的高级副总裁，坎宾是撰书抨击微软的最高级别前高管。微软一向以前雇员的忠诚而知名。

他的抨击与Greenlight Capital的David Einhorn的说法遥相呼应，后者曾在2011年要求鲍尔默下台。

坎宾于2002年离开微软，因他与PC制造商签署的部分合同被视为助长了美国政府对微软的反垄断诉讼。美国政府对微软的诉讼始于1998年，到2002年已基本解决。

坎宾名为《决心和意志：微软“秘密权力掮客”打破沉默》(Resolve and Fortitude: Microsoft's "secret power broker" breaks his silence)的书定于周二出版。他周一接受了路透记者的电话采访。

坎宾称，鲍尔默故意排挤那些有危及他CEO宝座潜力的高管。鲍尔默2000年接任微软CEO一职。

他说他第一次意识到是目睹了理查德·贝卢佐(Richard Belluzzo)的遭遇。贝卢佐是惠普(HPQ.N)一名前高管，推出Xbox游戏机是他的功劳。他在微软升职到首席运营官，但仅在该职位工作14个月便离职。他与坎宾同一年离职。

“他（贝卢佐）在高层没有任何喘息空间。当你直接与鲍尔默共事，而鲍尔默认为‘或许有一天这个家伙可能会取代我’，这种情况下，你几乎没什么喘息空间。最后的结果也的确如此。”

微软发言人拒绝就此置评，路透试图联系贝卢佐也未能成功。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。