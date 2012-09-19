德国政府敦促公众暂停使用IE浏览器

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透法兰克福/波士顿9月18日电（记者 Harro Ten Wolde/Jim Finkle）---德国政府周二敦促公众暂停使用微软(MSFT.O)的Internet Explorer，因该浏览器存在尚未修复的安全漏洞，微软称黑客可能利用该漏洞进行攻击。
该漏洞于周末被发现。微软周一称，黑客可以利用该漏洞使访问一个恶意网站的电脑中毒，随後控制该电脑。
德国联邦资讯安全局表示，知晓黑客攻击的存在，黑客只需将用户吸引到一个植入恶意软件的网站，该软件利用IE的漏洞感染用户的电脑。
“必须小心恶意代码迅速扩散。”德国政府在声明中称。
德国联邦资讯安全局建议所有IE用户使用其他浏览器，直到微软发布安全更新。
微软方面并未对德国政府的做法给予评论。
周一晚间，微软敦促用户安装一个安全软件，作为过渡性措施，从而为修复漏洞赢得时间。
微软并未表示需要多长时间修复漏洞，一些安全研究人员预计更新会在一周内发布。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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