微软称已修复IE漏洞 周五发布补丁

路透波士顿9月20日电(记者 Jim Finkle)---微软公司表示，公司已修复IE浏览器中的一个安全漏洞。黑客利用该漏洞攻击了某些客户。

黑客攻击促使德国政府和安全专家敦促民众暂停使用该浏览器。

微软周三晚间表示，关於该软件的永久修复补丁将在周五发布。多数微软视窗用户将其电脑设置为自动下载软件更新。

微软女发言人Yunsun Wee在声明中表示，“绝大多数”IE用户未因安全漏洞遭到黑客攻击。

总部位於卢森堡的一名安全研究人员上周五发现IE浏览器存在漏洞。他的电脑在分析一部电脑服务器时被感染。这部服务器去年曾用来发起针对若干家化学品制造商和国防承包商的网络工业间谍计划。

网络安全公司AlienVault周二表示，他们发现了另外三个含有恶意网站的服务器，含有的这些网站都可利用IE浏览器的漏洞。据悉，最新一轮袭击针对的是国防承包商，而非公众。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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