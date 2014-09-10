微软有意收购Minecraft游戏开发商 交易估值逾20亿美元

大众汽车第一季营业利润跳增 主因大众品牌战绩明显好转
路透法兰克福4月18日 - 德国大众汽车(Volkswagen)公布第一季营业利润跳增28%，受助于其核心大众品牌获利恢复增长。大众一直在竭力摆脱排放丑闻带来的影响。
路透9月9日 - 华尔街日报引述消息人士报导，微软(MSFT.O)有意收购视频游戏《我的世界》(Minecraft)的瑞典开发公司Mojang AB，并正在进行深入磋商。
该报称，交易价值超过20亿美元，最早可能在本周签署协议。
《我的世界》是一款游戏产品，玩家可以用方块建造各种建筑物，以抵御黑夜怪兽。
在视频游戏机市场竞争加剧之际，这次收购将有助于微软增强Xbox游戏业务。
微软4月曾表示，自Xbox One上市以来，总共向全球零售商出货500万台。而索尼(6758.T)在该月宣布，截至4月6日共售出超过700万台PlayStation 4，而且供不应求。
微软拒绝就该报导置评。(完)
(编译 李春喜 审校 戴素萍)
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