微软斥资25亿美元收购热门游戏Minecraft开发商Mojang

路透斯德哥尔摩/西雅图9月15日 - 微软(Microsoft)(MSFT.O)同意以25亿美元收购瑞典游戏开发商Mojang，以期吸引新一批、主要是年轻客户进入其移动平台。后者开发了极其热门的“我的世界”(Minecraft)游戏。

“我的世界”是一款建造类游戏，玩家可在类似乐高的数位世界中，利用方块打造任何可想像到的事物，自2011年全面推出后即风靡全球。

在苹果(AAPL.O)的iOS和谷歌(GOOGL.O)的安卓系统上，该游戏在付费应用软件(app)排名中均名列前芧。员工仅40人的Mojang公司2013年营收即高达20.5亿瑞典克朗(2.87亿美元)，营业利润为8.96亿瑞典克朗(1.26亿美元)。

微软执行长纳德拉(Satya Nadella)周一称，“‘我的世界’不仅是一款很棒的游戏，它更是一个开放的世界平台，由我们相当关注充满活力的社群所推动，对社群及微软而言均饶富新的机遇。”

分析师们称，微软购买Mojang旨在吸引用户进入其名气较小的移动平台，而非更知名的个人电脑系统或Xbox游戏机。

微软则希望这桩收购案可于当前的2015财年实现盈亏平衡；这笔交易应于在2014年底完成。(完)

(编译 朱晓军；审校 龚芳)

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