独家：微软CEO纳德拉将到访中国 或事关反垄断调查--消息

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京8月28日 - 据一位消息人士周四称，微软(MSFT.O)首席执行官(CEO)纳德拉(Satya Nadella)将于9月底到访中国。目前中国政府正在对微软展开反垄断调查。
目前不清楚纳德拉的中国之行是否会安排与中国政府代表会面，以及是否会试图与中国国家工商行政管理总局一道解决问题。纳德拉于今年2月接任微软CEO。
微软发言人不愿证实纳德拉将到访中国，该发言人称，公司不会就高层出差计划置评。记者暂无法立即联系上中国工商总局对此置评。
各大外企CEO经常到访中国，以加强商业和政治联系。随着反垄断调查影响扩大，纳德拉将成为至少是第二位到访中国的大型科技企业高层人士。
美国高通(QCOM.O)总裁Derek Aberle为了结束高通面临的反垄断调查，在上周与中国发改委官员进行了会面。
微软副总法律顾问Mary Snapp本月早前与中国工商总局官员会面讨论了反垄断问题。(完)
(编译 白云; 审校 徐文焰)
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路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。