独家：微软CEO纳德拉将到访中国 或事关反垄断调查--消息

路透北京8月28日 - 据一位消息人士周四称，微软(MSFT.O)首席执行官(CEO)纳德拉(Satya Nadella)将于9月底到访中国。目前中国政府正在对微软展开反垄断调查。

目前不清楚纳德拉的中国之行是否会安排与中国政府代表会面，以及是否会试图与中国国家工商行政管理总局一道解决问题。纳德拉于今年2月接任微软CEO。

微软发言人不愿证实纳德拉将到访中国，该发言人称，公司不会就高层出差计划置评。记者暂无法立即联系上中国工商总局对此置评。

各大外企CEO经常到访中国，以加强商业和政治联系。随着反垄断调查影响扩大，纳德拉将成为至少是第二位到访中国的大型科技企业高层人士。

美国高通(QCOM.O)总裁Derek Aberle为了结束高通面临的反垄断调查，在上周与中国发改委官员进行了会面。

微软副总法律顾问Mary Snapp本月早前与中国工商总局官员会面讨论了反垄断问题。(完)

(编译 白云; 审校 徐文焰)

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