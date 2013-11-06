独家：微软缩小执行长筛选范围 福特CEO入围--消息

路透纽约11月5日 -熟悉情况的消息人士表示，微软(MSFT.O)已把新任执行长的外部候选人范围经缩小到五人左右，其中包括福特汽车(F.N)执行长穆拉利和前诺基亚NOK1V.HE执行长艾洛普。

消息人士称，候选名单中至少还有三名内部人士，包括前Skype执行长Tony Bates和云计算与企业部门主管SatyaNadella。Tony Bates目前负责微软的业务发展。

消息人士称，尽管遴选范围已经缩小，但挑选过程可能还需要数月时间。8月时，鲍尔墨曾表示将在12个月内退休。

消息人士表示，无法了解到其他人选的名字，但遴选委员会正在与多个领域中的高管面谈，包括生命科学和消费者领域。

微软拒绝置评。在周二晚，也无法立即联系到诺基亚代表给予评论。

福特汽车发言人JayCooney称，“和我们去年11月的公告相比，没有发生什么变化。穆拉利仍全心致力于推进我们的‘同一个福特’(OneFord)计划。我们不会参与外界的猜测。”(完)

(编译 朱晓军；审校 张涛)

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