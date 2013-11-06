独家：微软缩小执行长筛选范围 福特CEO入围--消息

独家：汇丰计划2017年在华增聘1000名员工 其中多数在珠三角
路透香港3月24日 - 汇丰亚太零售银行和财富管理业务负责人麦浩宏(Kevin Martin)周五表示，今年汇丰计划在中国的零售银行和财富管理业务增聘多达1,000名新员工，其中多数位于珠三角。该地区是汇丰在华增长策略的中心地区。
路透纽约11月5日 -熟悉情况的消息人士表示，微软(MSFT.O)已把新任执行长的外部候选人范围经缩小到五人左右，其中包括福特汽车(F.N)执行长穆拉利和前诺基亚NOK1V.HE执行长艾洛普。
消息人士称，候选名单中至少还有三名内部人士，包括前Skype执行长Tony Bates和云计算与企业部门主管SatyaNadella。Tony Bates目前负责微软的业务发展。
消息人士称，尽管遴选范围已经缩小，但挑选过程可能还需要数月时间。8月时，鲍尔墨曾表示将在12个月内退休。
消息人士表示，无法了解到其他人选的名字，但遴选委员会正在与多个领域中的高管面谈，包括生命科学和消费者领域。
微软拒绝置评。在周二晚，也无法立即联系到诺基亚代表给予评论。
福特汽车发言人JayCooney称，“和我们去年11月的公告相比，没有发生什么变化。穆拉利仍全心致力于推进我们的‘同一个福特’(OneFord)计划。我们不会参与外界的猜测。”(完)
(编译 朱晓军；审校 张涛)
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