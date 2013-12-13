微软将高通营运长列为执行长人选之一--报道

路透西雅图12月13日 - 彭博新闻周四报导指出，微软(MSFT.O)正将高通(QCOM.O)营运长(COO)Steve Mollenkopf列为新任执行长考虑人选之一；微软寻找执行长接班人已有四个月时间，目前已进入最后阶段。

熟知内情人士本周向路透表示，这家全球最大软件公司所考虑的接班人选只剩“寥寥数人”，但没有明显的胜出者。

过去数月来，多数焦点都放在微软现任执行长鲍尔墨(Steve Ballmer)的友人福特汽车执行长(F.N)穆拉利(Alan Mulally)。鲍尔墨在今年稍早宣布了辞职计画。穆拉利因为拯救身陷困境的福特汽车而备受赞誉，但多位消息人士指出，有一名其他公司的科技业高管也在竞争行列，另有一至两名公司内部高管参与角逐。

微软对于其寻找接班人的行动拒绝置评，高通则不愿对Mollenkopf被列为潜在人选发布意见。

熟知征选过程的人士表示，预料微软将在年底前宣布新的执行长人选，尽管寻找继任人选委员会8月成立时声称给自己12月时间觅才。

穆拉利曾协助鲍尔墨打造其One Microsoft的改革，同时至今也被视为最有可能的接班人选，他本周将面临福特董事会要求他澄清他的计画的压力。

穆拉利周四向路透表示，“我乐于在福特服务。”但他并未对身边流言加以回应。

Mollenkopf的出身为工程师，握有多项无线技术专利，从1994年加入高通以来一路爬上当前管理阶层高位，看来符合微软董事长比尔盖兹上月提出的微软执行长人选要求。

根据比尔盖兹说法，微软需要一个能够经营“复杂的全球事业”并与“公司内顶尖技术人才合作”的执行长。(完)

(编译 张明钧; 审校 杜明霞)

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