微软执行长希望打造新的数据文化 注重移动和云计算

路透旧金山4月15日 -美国软件巨头微软(MSFT.O)执行长纳德拉周二在公司文化中打上个人烙印，表示如果想在新的运算环境中取胜，微软需要一种“数据文化”。这是纳德拉三周以来的第三次公开露面。

纳德拉自2月上任之后，目前正在推动微软进一步转向移动和云计算。这与其前任鲍尔默的路线存在差别，后者的全球发展策略更多是与个人电脑和Windows操作系统联在一起。

“数据令微软业务的每个方面都在发生本质性的转变，”纳德拉在旧金山的一场展示中表示。“你必须让数据深深扎根于公司文化中。”

纳德拉阐述了微软在搜集、储存、处理和呈现数据方面发挥核心作用的计划，打算借助其数据库产品、数据中心和Office系列办公软件实现这一目标。

他的言论代表着微软的新态度，用纳德拉的话来说就是“移动优先，云优先”。

这意味着微软将侧重提供应用广泛且适用于互联网的软件，而非传统产品，同时在计算的所有领域发挥作用，而不仅仅试图以Windows和Office来主导市场。(完)

(编译 徐文焰；审校 王翔琼/杜明霞)

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