微软执行长希望打造新的数据文化 注重移动和云计算

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透旧金山4月15日 -美国软件巨头微软(MSFT.O)执行长纳德拉周二在公司文化中打上个人烙印，表示如果想在新的运算环境中取胜，微软需要一种“数据文化”。这是纳德拉三周以来的第三次公开露面。
纳德拉自2月上任之后，目前正在推动微软进一步转向移动和云计算。这与其前任鲍尔默的路线存在差别，后者的全球发展策略更多是与个人电脑和Windows操作系统联在一起。
“数据令微软业务的每个方面都在发生本质性的转变，”纳德拉在旧金山的一场展示中表示。“你必须让数据深深扎根于公司文化中。”
纳德拉阐述了微软在搜集、储存、处理和呈现数据方面发挥核心作用的计划，打算借助其数据库产品、数据中心和Office系列办公软件实现这一目标。
他的言论代表着微软的新态度，用纳德拉的话来说就是“移动优先，云优先”。
这意味着微软将侧重提供应用广泛且适用于互联网的软件，而非传统产品，同时在计算的所有领域发挥作用，而不仅仅试图以Windows和Office来主导市场。(完)
(编译 徐文焰；审校 王翔琼/杜明霞)
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