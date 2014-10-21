微软CEO纳德拉2014财年薪酬总额达8430万美元

路透西雅图10月20日(记者 Bill Rigby) - 微软周一提交给证券监管部门的文件显示，微软新任首席执行官萨提亚·纳德拉(Satya Nadella)成为科技公司中收入最高的高管之一，2014财年他的薪酬高达8,430万美元。

纳德拉今年2月成为微软第三任CEO。这笔薪酬中很大一部分在于纳德拉获得的一次性股票奖励，但他必须在微软工作至2019年才可能获得其中的大部分股票奖励。

这些奖励股票的总价值为7,980万美元，目的是确保纳德拉会留在微软，并鼓励他长期担任微软CEO。

根据微软提交给美国证券交易委员会的文件内容，根据这项跨度为7年的长期激励机制，纳德拉料将获得市值为5,920万美元的股票奖励，但条件是微软股价走势要优于标准普尔500指数。在公司选聘新的CEO时，纳德拉若继续留任将另外获得价值1,350万美元的股票奖励。

不包括这些一次性股票奖励，纳德拉今年的薪酬总计为1,160万美元，包括91.8万美元的薪资、360万美元的现金奖金以及价值超过700万美元的年度股票奖励。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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