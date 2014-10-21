微软CEO纳德拉2014财年薪酬总额达8430万美元

美国热股：美国钢铁业绩远逊预期，盘初急挫逾24%
路透4月26日 - 美国钢铁公司 发布的第一季业绩远逊预期，每 股净亏损1.03美元， 分析师预估为每股盈利0.35美元。营收同比下跌16.7%至27.3亿美元，预 期为29.21亿美元。 该股周三盘初延续盘前下跌走势，急挫24.2%，报23.59美元，稍早触 及五个月低位23.27美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)
(本文由路透中文网编译提供)
路透西雅图10月20日 - 微软周一提交给证券监管部门的文件显示，微软新任首席执行官萨提亚·纳德拉(Satya Nadella)成为科技公司中收入最高的高管之一，2014财年他的薪酬高达8,430万美元。
纳德拉今年2月成为微软第三任CEO。这笔薪酬中很大一部分在于纳德拉获得的一次性股票奖励，但他必须在微软工作至2019年才可能获得其中的大部分股票奖励。
这些奖励股票的总价值为7,980万美元，目的是确保纳德拉会留在微软，并鼓励他长期担任微软CEO。
根据微软提交给美国证券交易委员会的文件内容，根据这项跨度为7年的长期激励机制，纳德拉料将获得市值为5,920万美元的股票奖励，但条件是微软股价走势要优于标准普尔500指数。在公司选聘新的CEO时，纳德拉若继续留任将另外获得价值1,350万美元的股票奖励。
不包括这些一次性股票奖励，纳德拉今年的薪酬总计为1,160万美元，包括91.8万美元的薪资、360万美元的现金奖金以及价值超过700万美元的年度股票奖励。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
路透4月26日 - 美国钢铁公司 发布的第一季业绩远逊预期，每 股净亏损1.03美元， 分析师预估为每股盈利0.35美元。营收同比下跌16.7%至27.3亿美元，预 期为29.21亿美元。 该股周三盘初延续盘前下跌走势，急挫24.2%，报23.59美元，稍早触 及五个月低位23.27美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销售增长。菲亚特克莱斯勒宣布1-3月经调整的息税前利润(EBIT)增至15.4亿欧元(16.8亿美元)，高于汤森路透调查中分析师预估的14亿欧元。
道琼工业指数升19.19点，或0.09%，至21,015.31点；标准普尔500指数微涨0.03点，至2,388.64点；纳斯达克指数升2.81点，或0.05%，至6,028.31点。(完) (编译 刘静；审校 母红)