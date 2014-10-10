微软CEO“女性别要求加薪”言论引发批评

路透西雅图10月9日（记者 Bill Rigby） - 微软(MSFT.O)执行长纳德拉（Satya Nadella）周四表示科技界的女性不应当要求加薪，但要对“体制”有信心。此言引发如潮般的批评，纳德拉之后收回了这番言论。

在亚利桑那州凤凰城参加葛丽丝·霍普女性计算科学系列会议(Grace Hopper Celebration of Women in Computing)时，纳德拉被问及女性应当如何在科技界出人头地的问题。

根据会议网站的录音，纳德拉说：“要了解并对这套体制有信心，随着你的坚持，这套体制真的会给你合理的加薪。”

“因为这是善缘，”纳德拉说。“迟早会有回报，因为有人终归会知道这才是可信任的那种人。”

哈维穆德学院校长、微软董事会成员卡拉威（Maria Klawe）立即驳斥了纳德拉的说法，称这是“为数不多的几个我无法苟同的事情之一”。卡拉威的言论在现场引发了一些欢呼声。

两人随后在台上拥抱，观众报以热烈的掌声。但纳德拉以及他的此番言论在Twitter却成为了网民的笑料。

“我将等待善缘也来降低#xboxlive的价格，”Chuck Granade发帖说。

纳德拉随后设法弥补损失。

“女性应当如何要求加薪，羞于启齿吗？”他几小时后发帖说。“我们必须缩小男女薪酬差距，这样就不会因为偏见而需要加薪。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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