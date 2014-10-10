微软CEO“女性别要求加薪”言论引发批评

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透西雅图10月9日 - 微软 执行长纳德拉（Satya Nadella）周四表示科技界的女性不应当要求加薪，但要对“体制”有信心。此言引发如潮般的批评，纳德拉之后收回了这番言论。
在亚利桑那州凤凰城参加葛丽丝·霍普女性计算科学系列会议(Grace Hopper Celebration of Women in Computing)时，纳德拉被问及女性应当如何在科技界出人头地的问题。
根据会议网站的录音，纳德拉说：“要了解并对这套体制有信心，随着你的坚持，这套体制真的会给你合理的加薪。”
“因为这是善缘，”纳德拉说。“迟早会有回报，因为有人终归会知道这才是可信任的那种人。”
哈维穆德学院校长、微软董事会成员卡拉威（Maria Klawe）立即驳斥了纳德拉的说法，称这是“为数不多的几个我无法苟同的事情之一”。卡拉威的言论在现场引发了一些欢呼声。
两人随后在台上拥抱，观众报以热烈的掌声。但纳德拉以及他的此番言论在Twitter却成为了网民的笑料。
“我将等待善缘也来降低#xboxlive的价格，”Chuck Granade发帖说。
纳德拉随后设法弥补损失。
“女性应当如何要求加薪，羞于启齿吗？”他几小时后发帖说。“我们必须缩小男女薪酬差距，这样就不会因为偏见而需要加薪。”(完)
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。