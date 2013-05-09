美国个股：微软内部提拔Amy Hood担任公司新财务长

欧元债市：油价跳升和法国大选忧虑缓解，止住了公债收益率下行脚步
支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。
路透西雅图5月9日 - 微软 周三任命Office部门财务主管Amy Hood为公司新财务长。
今年41岁的Hood成为微软第一位女财务长，她将接替4月宣布离职的Peter Klein。Hood将即时上任，Klein将于6月底离开公司。
Hood此前曾就职于高盛，2002年末加入微软。在Office部门期间，她参与了备受瞩目的在线聊天服务Skype和企业网络公司Yammer收购案。Office部门是微软最赚钱的部门。
Hood的任命有点出人意外，因有些人原以为微软会任命资深的Windows部门财务长Tami Reller。上周Reller也拒绝就这个职位发表评论。(完) (编译 梁睿雪; 审校 张明钧)
支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。
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路透伦敦4月5日 - 英镑周三跳升，之前数据显示，英国3月服务业活动指数触及三个月高位，部份缓解了因制造业和建筑业调查显示增长放缓而引发的对经济体质的担忧。