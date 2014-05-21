中国禁止中央国家机关采购计算机安装Windows 8系统

路透北京5月20日 - 中国禁止中央国家机关采购的计算机类产品安装Windows 8操作系统，这对于长期受在华销售困扰的微软(MSFT.O)可谓一记重击。

中央政府采购网日前下发“关于进行信息类协议供货强制节能产品补充招标的通知”，要求所有计算机类产品不允许安装Windows 8操作系统。

新华社报导称，在微软停止为Windows XP提供支持后，这项禁令将确保计算机的安全。

“我们对该通知中涉及Windows 8的相关内容感到非常意外，”微软在声明中称。“微软一直与中央国家机关政府采购中心以及其他政府机构紧密合作，积极配合政府采购中的产品评估工作，以确保公司提供的产品和服务能达到政府采购的所有要求。”

“我们会持续为政府用户提供Windows 7，同时也正在与相关政府机构合作，进行Windows 8的产品评估工作，”微软称。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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