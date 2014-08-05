《热点透视》微软在中国恐怕好梦难圆

(本文作者为路透热点透视专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Ethan Bilby; 编译 王丽鑫

路透香港8月5日 - Xbox玩家都害怕“死亡红环”，这道红光可能意味着系统崩溃。在中国，这款游戏机的制造商微软(MSFT.O)肯定也在防备着类似信号的降临。经过22年的努力，微软在中国的收效甚微，对公司总营收的贡献看来只有区区2%。假以时日，云服务业务可能让这一比例上升，但政治方面的不利因素却使经营成本增大，而且可能增加的太多。

多年来微软一直试图说服用户付费使用其产品，现在则面临中国国家工商总局的反垄断调查。工商总局7月29日宣布，认为微软的Windows操作系统和Office办公软件一些功能违反了当地竞争法规。不过并没有证据显示微软享受到了主导市场通常所能带来的优势。

微软曾表示，截至2013年6月会计年度的中国业务营收首次超过10亿美元，但没有给出更多细节。中国营收包括服务器、软件以及搭载Windows系统的智能手机许可。如果这部分营收与微软全球业务同步增长，现在可能会接近11亿美元。加上最近收购的诺基亚(Nokia)NOK1V.HE带来的约7.65亿美元中国营收，总计可达18亿美元，仅占微软最近一年全球营收830亿美元的2%。诺基亚营收系根据Canalys出货数据推算得出。

这意味着中国业务主要存在的是期权价值。云计算方面的营收让人寄予厚望。微软刚刚推出基于云计算和虚拟服务器的Azure平台。据Forrester数据，今年只要赢得四分之一的市场，就能为微软带来3.25亿美元的营收。然而在这个安全敏感性颇高的市场，一家美国企业不大可能占据主导。再看Xbox，中国刚刚解除游戏机的销售禁令，但是Xbox在中国价格要比在美国高50%，可能让消费者心头一凛。

现在的问题在于，中国的调查会进行到什么地步才收手，才值得微软坚守中国市场。潜在成本已在不断增加。如果监管部门发现微软滥用市场主导地位，可能会进行罚款，甚至要求开放Windows源代码之类的让步--如果是这样，留在中国真没什么吸引力。微软现在可能还没有离开中国的计划，但留在这里又有什么不同，可是越来越难说了。(完)

(译文审校 郑茵)

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