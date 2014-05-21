中国禁止中央国家机关采购计算机安装Windows 8系统

国际油市：亚洲燃料油纸货市场买兴旺盛，阿联酋库存下降
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京5月20日 - 中国禁止中央国家机关采购的计算机类产品安装Windows 8操作系统，这对于长期受在华销售困扰的微软 可谓一记重击。
中央政府采购网日前下发“关于进行信息类协议供货强制节能产品补充招标的通知”，要求所有计算机类产品不允许安装Windows 8操作系统。
新华社报导称，在微软停止为Windows XP提供支持后，这项禁令将确保计算机的安全。
“我们对该通知中涉及Windows 8的相关内容感到非常意外，”微软在声明中称。“微软一直与中央国家机关政府采购中心以及其他政府机构紧密合作，积极配合政府采购中的产品评估工作，以确保公司提供的产品和服务能达到政府采购的所有要求。”
“我们会持续为政府用户提供Windows 7，同时也正在与相关政府机构合作，进行Windows 8的产品评估工作，”微软称。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
路透吉隆坡4月19日 - 马来西亚棕榈油期货周三触及八个月低点，并 连续第六日下跌。交易员称这是棕榈油追随豆油跌势以及外界预期产量增 加而出口疲软的影响。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,465马币(560.42美 元)。 盘中触及日低2,450马币，该水平为8月11日以来最低。成交量为62,9 23口。 一名吉隆坡期货交易员称，棕榈油追随豆油下跌，大连棕榈油的进一 步下跌使买家不敢出手。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 上日收跌2.4%，最新上涨0. 2%。 大连9月豆油期货 跌2.7%，9月棕榈油合约 跌1.6%。 随着厄尔尼诺(圣婴)现象的影响逐渐减弱，马来西亚及印尼的棕榈油 生产料将复苏。 马来西亚3月整月棕榈油产量较前月增长16.3%，为9月以来首次月度 增长，也符合季节趋势。(完) (编译 李春喜 审校 王洋)
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。