微软计划向中国Windows用户提供免费Win 10升级服务

标题新闻：七国集团(G7)本周财长会议将不会讨论贸易，但会在本月底G7峰会讨论-意大利财政部
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(本文由路透中文网编译提供)
路透西雅图/北京3月17日 （记者 Bill Rigby/Paul Carsten） - 微软今夏将在中国进行有史以来的最重磅推广活动，向所有Windows用户免费提供Windows 10升级服务，无论这些用户使用的是否为正版Windows。
微软这项前所未有的行动将使数亿中国用户获得合法的Windows软件。最近的调查表明，中国有四分之三的电脑软件没有获得适当的授权。
在中国深圳举行的WinHEC科技大会上，微软操作系统部门负责人特里·迈尔森（Terry Myerson）宣布了上述计划。
“我们计划将所有个人电脑上的Windows操作系统升级至Windows 10，无论是正版的还是非正版的，”他在接受路透电话采访时说道。他说该计划旨在“重新接触”中国数亿Windows用户，但没有进行详细阐述。
迈尔森称，Windows 10将于“今年夏天”的某个时候进行全球发布。这是微软首次给出这款软件发布的时间框架，但参照微软的软件发布历史来看，Windows 10预计将于秋季推出。
微软今年1月表示，将向Windows 7及之后的版本提供免费Windows 10升级，以留住用户，并通过在网上销售Office软件等服务来弥补营收损失。
迈尔森称，微软正与联想合作向中国的现有Windows用户推出Windows 10操作系统。微软还将通过奇虎360和腾讯推出Windows 10，届时腾讯将为QQ游戏和信息服务打造一款可搭载于智能手机与电脑的Windows 10应用。
微软亦称，正与小米合作，向一些用户提供Windows 10手机测试版。(完)
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路透5月8日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 259.1 93 256.5 5 * 6月 230.3 64 228.8 4 * 7月 218.3 142 217.1 65 * 8月 212.5 675 211.3 153 * 9月 209.1 2,645 208 257 * 10月 206.6 5,823 206 905 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(