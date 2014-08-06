中国工商总局对微软在华四地场所进行突击检查

工商总局官网发布的新闻稿称，根据《反垄断法》规定，国家工商总局今日组织由北京、辽宁、福建、湖北等4省市工商执法人员对微软公司在中国大陆的一个经营场所、一个其他有关场所，即微软（中国）有限公司尚未完成检查的部门和人员和承担微软公司财务外包的埃森哲信息技术（大连）有限公司同时进行突击检查。