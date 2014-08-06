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中国财经 | 2014年 8月 6日 星期三 15:00 BJT

中国工商总局对微软在华四地场所进行突击检查

路透北京8月6日 - 中国国家工商行政管理总局周三表示，对承担微软(MSFT.O)公司财务外包的埃森哲信息技术（大连）有限公司等进行突击检查。

工商总局官网发布的新闻稿称，根据《反垄断法》规定，国家工商总局今日组织由北京、辽宁、福建、湖北等4省市工商执法人员对微软公司在中国大陆的一个经营场所、一个其他有关场所，即微软（中国）有限公司尚未完成检查的部门和人员和承担微软公司财务外包的埃森哲信息技术（大连）有限公司同时进行突击检查。

目前，检查还在进行中。

上周一国家工商总局组织由北京、上海、广东、四川、福建、湖北、江苏、重庆、河北等九省市近百名工商执法人员对微软公司在中国大陆的四个经营场所，即微软（中国）有限公司以及上海、广州、成都的分公司同时进行反垄断突击检查。

国家工商总局专案组周一在对微软全球副总裁Mary Snapp一行进行反垄断调查询问时，正告微软公司要严格遵守中国法律，不得干扰、阻碍案件调查，保证案件调查的客观公正。（完）

(发稿 侯向明; 审校 杨淑祯)

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