微软向中国申诉多家国企使用未获授权软件--彭博

路透上海9月21日电---彭博周五报导称,微软已向中国政府提出申诉,要求阻止四家国企使用盗版及未获授权的微软软件.

彭博引述三名未具名消息人士报导称,微软指控中国铁建(601186.SS)、中国民航信息网络(0696.HK)、中国邮政集团、及中国石油天然气集团公司(CNPC)使用盗版及未获授权软件,上个月向中国国务院副总理王岐山领导的政府专责小组提出投诉.

微软拒绝评论这篇报导,但指出公司与中国"持续讨论"保护智慧财产权.

根据彭博报导,微软指控中国铁建使用的微软Office软件,至少84%是未获授权,Windows服务器客户端软件的比例则达97%.

微软并称,中国石油集团使用的Windows服务器客户端软件,逾40%未经授权,中国民航信息网络使用的Office软件几乎全数未获授权,中国邮政使用的有93%为盗版.彭博指出,微软的指控是根据公司自己的估算.(完)

--编译 蔡美珍;审校 张明钧

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