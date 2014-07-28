京东今起预售国行版Xbox One

路透北京7月28日 - 京东商城(JD.O)周一表示，公司将从7月28日-30日开启微软(MSFT.O)Xbox One游戏主机中国版的预售。

京东在声明中称，预售将通过腾讯控股(0700.HK)的移动社交网络手机QQ和微信完成。腾讯拥有京东17.6%的股权。

自中国政府2000年下达游戏机销售禁令以来，微软Xbox One是首款在中国大陆发售的游戏机。

中国电信周五发布声明称，将从9月起开始在华独家销售Xbox One国行版。

去年9月，微软与中国互联网电视机顶盒制造商百视通(600637.SS)达成协议，在上海自贸区成立一间合资公司，生产游戏机。

自去年11月发布以来，微软Xbox One游戏机的销量紧逼索尼(6758.T) PlayStation 4。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王琛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。