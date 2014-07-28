京东今起预售国行版Xbox One

丰田汽车将推出行走辅助机器人 为老年人提供便利
路透东京4月12日 - 日本丰田汽车称，将在今年晚些时候对康复机器人进行商业化，届时其机器人行走辅助系统将可供出租；丰田将借此加入本田汽车 营销面向日本老年人口的行动设备的行列。
路透北京7月28日 - 京东商城(JD.O)周一表示，公司将从7月28日-30日开启微软(MSFT.O)Xbox One游戏主机中国版的预售。
京东在声明中称，预售将通过腾讯控股(0700.HK)的移动社交网络手机QQ和微信完成。腾讯拥有京东17.6%的股权。
自中国政府2000年下达游戏机销售禁令以来，微软Xbox One是首款在中国大陆发售的游戏机。
中国电信周五发布声明称，将从9月起开始在华独家销售Xbox One国行版。
去年9月，微软与中国互联网电视机顶盒制造商百视通(600637.SS)达成协议，在上海自贸区成立一间合资公司，生产游戏机。
自去年11月发布以来，微软Xbox One游戏机的销量紧逼索尼(6758.T) PlayStation 4。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王琛
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