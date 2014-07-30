微软Xbox One将于9月23日在华发布

路透上海7月30日 - 微软互动娱乐事业行销策略部门高管Yusuf Mehdi周三在上海的一场活动中表示，微软将于9月23日在中国发布Xbox One游戏机。

自中国今年取消了2000年颁布的游戏机销售禁令后，Xbox One将成为14年来首个在华发布的外国产游戏机。

日前，中国监管部门宣布对微软旗下的Windows操作系统等展开反垄断调查。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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