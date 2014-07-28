京东今起预售国行版Xbox One

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京7月28日 - 京东商城 周一表示，公司将从7月28日-30日开启微软 Xbox One游戏主机中国版的预售。
京东在声明中称，预售将通过腾讯控股 的移动社交网络手机QQ和微信完成。腾讯拥有京东17.6%的股权。
自中国政府2000年下达游戏机销售禁令以来，微软Xbox One是首款在中国大陆发售的游戏机。
中国电信周五发布声明称，将从9月起开始在华独家销售Xbox One国行版。
去年9月，微软与中国互联网电视机顶盒制造商百视通 达成协议，在上海自贸区成立一间合资公司，生产游戏机。
自去年11月发布以来，微软Xbox One游戏机的销量紧逼索尼 PlayStation 4。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王琛
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。