微软称将提供云计算资源和工具对抗埃博拉

(本文由路透中文网编译提供)

路透旧金山10月20日 - 微软首席执行官纳德拉（Satya Nadella）周一称，公司将向有资格的埃博拉病毒医疗研究人员提供免费的云计算和研究应用。

“我们明早要做的一件事是让研究圈能够接触到Azure平台，”纳德拉在旧金山发表演讲时称。

Azure是微软云计算平台，用户可以在网上通过该平台获得大量的信息和计算能力。

“此外，微软研究人员还开发了一些可以用于发现疫苗的工具，我们也将让研究圈能够接触到这些。”

微软网站称，研究部门正在征求云计算提议，以便开展更好地了解埃博拉病毒扩散和进行治疗的项目。

学术机构下属的研究人员提出的合格提议将获得Microsoft Azure云计算和存储资源。（完）