微软计划在芬兰裁员1000人--报载

LG电子第一季获利创近八年高位 受家电和电视畅销推动
路透首尔4月27日 - 韩国LG电子周四表示，第一季营业利润增至近八年最高，受家电和电视销售强劲推动。本季营收可能增长。
路透赫尔辛基7月16日 - 芬兰日报Helsingin Sanomat周三引述未具名消息人士报导，微软(MSFT.O)计划在芬兰手机部门裁员1,000人。
微软今年春季完成收购诺基亚手机业务之后，约25,000名诺基亚员工加入微软，其中4,700名在芬兰。微软全球员工数已达127,000人，远远超过苹果(AAPL.O)和谷歌(GOOGL.O)。
华尔街预计公司微软执行长纳德拉(Satya Nadella)将会作出裁员决定。这将是微软2009年以来首次大量削减员工人数。
彭博周一报导引述熟知公司计画的消息人士指出，微软正计划推动五年来最大规模裁员，超过2009年裁员5,800人的数字。
芬兰报纸Helsingin Sanomat周三报导，微软计划关闭原来诺基亚位于芬兰奥卢的研发部门。该部门有500名员工。
另外半数裁员名额将来自芬兰其他业务地点。(完)
(编译 杜明霞；审校 石冠兰)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔4月27日 - 韩国LG电子周四表示，第一季营业利润增至近八年最高，受家电和电视销售强劲推动。本季营收可能增长。
路透新加坡4月27日 - 油气咨询公司Rystad Energy的创始人Jarand Rystad表示，美国页岩油正在以远高于预期的速度增长，并且正在全球扩大市场份额，这带来了该国与石油输出国组织(OPEC)之间爆发“产量大战”以及油价下滑的风险。
路透法兰克福4月27日 - 德意志银行第一季净利增长143%，至5.75亿欧元(6.27亿美元)，因诉讼费用减少，而且债券交易业务反弹。