微软正就投资戴尔10-30亿美元进行洽谈--报导

路透旧金山1月22日 - 美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)周二引述匿名消息人士报导称,微软(MSFT.O)正就为戴尔私有化交易提供10-30亿美元夹层融资进行磋商.

知情人士之前称,私募股权投资公司Silver Lake Partners正组织财团收购戴尔,并与潜在股权合伙人展开磋商.

多名知情人士对路透称,戴尔建立了一个特别委员会,来研究各种可能的交易.若能成功,这将是全球金融危机发生前到现在为止规模最大的公司私有化交易之一.

CNBC报导称,微软将提供夹层融资,也就是融合了债券与股票的融资.微软2012年推出Surface平板电脑,加快进军电脑硬件领域.

微软与戴尔均拒绝就CNBC报导置评.(完)

(编译 程琳; 审校 戴素萍)

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