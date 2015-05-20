特写：Windows 10“移植”计划遭iOS和安卓开发商冷遇

图中为CeBIT贸易展上展出的Windows 10 智能手机。 REUTERS/Morris Mac Matzen

路透西雅图5月20日 （记者 Bill Rigby） - 微软计划在其新版Windows系统上运行经过微调的苹果和安卓移动应用，期冀通过此举使新版Windows大热起来，但这一计划却遭遇难题：微软需要吸引的一些软件开发商就是不感兴趣。

据市场研究公司IDC，Windows手机去年仅占全球智能手机销量的3%，相比之下，安卓手机占81%，苹果手机占15%。其中一个原因是Windows手机的应用数量和吸引力逊于竞争对手。

为了刺激Windows手机和新操作系统的销售，微软上月表示将向软件开发商提供工具，使得在安卓或者苹果应用的基础上为Windows设计应用变得更为容易。但由于Windows手机用户太少，大多数开发商仍然将精力集中在安卓或苹果系统上，认为没必要为Windows开发应用。他们还对微软新工具是否容易使用表示怀疑。

“Windows手机必须先获得大规模的市场份额，才能为我们节省时间和/或资金，”纽约的应用开发公司Fuzz Productions的负责人肖恩·奥瑞利（Sean Orelli）表示。这家公司为花旗、《纽约邮报》和康泰纳仕（Conde Nast）等企业开发应用。

对于全世界最大的软件企业微软来说，今夏推出Windows 10面临诸多风险。Windows 10是首款面向个人电脑、平板电脑和手机上的操作系统。如果开发商对Windows 10不感兴趣，将会严重损害该系统的前景，而微软则希望未来一两年内在10亿件设备上运行Windows 10。

对多家开发商访问后发现，仅有其中一家有（应用）“移植”计划。据微软称，这家开发商是King.com，在进行了“极少的代码修改”后将其倍受欢迎的《糖果粉碎传奇》（Candy Crush Saga）从iOS移植到Windows 10，用户升级到Windows 10后将自动安装该游戏。King.com对此予以确认，但拒绝进一步置评。

（接受访问的）8家开发商称，他们根本不打算为Windows 10开发应用。4家已有Windows应用的开发商称将继续为Windows开发应用。

由于微软实际上尚未推出将应用转换成Windows格式的工具包，开发商并未排除参与此事的可能。微软发言人称，这“为时尚早”，且许多软件企业想要在未来数月对这些工具进行研究。

微软的想法是，更多更好的应用或许能吸引更多人购买Windows手机或者平板电脑。但iPhone上排名10的免费应用仅有6个能在Windows手机上见到，而且其中两款还是微软自己开发的。过去微软曾付费让开发商进行Windows应用开发。

对微软而言，日益依赖Office、服务器软件和云计算服务而无法吸引应用开发商，这可能不是致命问题，但却可能预示着微软正在丧失对个人计算领域的掌控，而智能手机与个人电脑的销量比例预计将在2017年超过6比1。

URX首席执行官约翰·米利诺维奇（John Milinovich）称，鉴于这种趋势，“要让开发商优先为微软开发应用将会很困难”。URX是一家为各款应用创造连接的移动广告服务公司。

Smartsheet移动业务负责人埃里克·洛克（Erik Rucker）称，不打算推出Windows版应用。他怀疑对一款iOS应用进行微调以改成Windows应用是否有那么简单。Smartsheet是一家开发项目管理在线工具的公司。

为了将与iOS设备密切相关的一款苹果应用改编移植，“我们最终可能得写一大堆更多的代码”，他说道。

对于移动应用开发商General UI的总经理杰森·塞恩（Jason Thane）来说，在另一个系统的基础上开发Windows应用的成本需降至原有开发成本的约10%到20%。

“为了将应用改编移植到一个新的平台，成本可能会超过原有开发成本的50%或更多，”塞恩说道，他尚未使用微软的新工具包。“所以如果微软能够让我们的客户开发起来方便而低廉，且对性能或者功能没有严重影响，我认为会有许多人想要参与。”

而对一些小型开发商而言，即使一丁点儿额外的努力都嫌太多，其中包括微软前高管亚当·特瑞特（Adam Tratt）。 特瑞特开了一家名为Haiku Deck的公司，主要做iPad演示软件。

“我希望在某个时刻（加入），但我们现在尚未参与，”他说道。“这是个资源问题。”（完）

编译：刘珞焱 发稿：王琛

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