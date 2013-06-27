科技产业：微软发布“改进版”Windows，照顾传统用户习惯

路透旧金山/西雅图6月27日 - 微软 周三发布测试版Windows 8.1，恢复了“开始”按钮，并增加了一系列功能，希望能取悦用户，激励开发人员为其编写更多应用。

新版Windows主要是为了安抚传统电脑用户，其中很多人对于新的基于“格子”的界面感到不习惯，这种界面在触屏操作的设备上应用最好，但让老版桌面的拥护者感到困惑。

微软股价在Nasdaq收高2%，报34.35美元，领涨市场。

Ballmer还承诺未来Windows“发布周期将很快”，不再延用以前每三年推出一版新Windows的政策，以追赶苹果 和谷歌 。(完) (编译 王丽鑫; 审校 李春喜)