科技产业：微软发布“改进版”Windows，照顾传统用户习惯

欧洲股市：继续高歌猛进，德股DAX指数逼近纪录高位
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
路透旧金山/西雅图6月27日 - 微软 周三发布测试版Windows 8.1，恢复了“开始”按钮，并增加了一系列功能，希望能取悦用户，激励开发人员为其编写更多应用。
新版Windows主要是为了安抚传统电脑用户，其中很多人对于新的基于“格子”的界面感到不习惯，这种界面在触屏操作的设备上应用最好，但让老版桌面的拥护者感到困惑。
微软股价在Nasdaq收高2%，报34.35美元，领涨市场。
Ballmer还承诺未来Windows“发布周期将很快”，不再延用以前每三年推出一版新Windows的政策，以追赶苹果 和谷歌 。(完) (编译 王丽鑫; 审校 李春喜)
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
路透3月30日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，日盛国际租赁公司正在筹集一笔32亿台币(1.06亿美元)三年期贷款，距离之前其刚完成的24亿台币联贷案仅仅两个月。
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