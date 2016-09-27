迪士尼与微软为推特的潜在收购方--报导

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透9月26日 - 根据周一多篇媒体报导，迪士尼(DIS.N)及微软(MSFT.O)加入推特(Twitter)(TWTR.N)的潜在买家行列。
推特盘后股价小跌至23.33美元。
据报导，推特已开始与谷歌母公司Alphabet(GOOGL.O)等几家科技公司协商出售自身的事宜，可能不久后就会收到正式收购要约。一名消息人士向路透表示，Salesforce.com(CRM.N)也考虑收购推特。
彭博周一报导，Salesforce.com正与美国银行研究潜在收购事宜。
彭博报导引述知情人士说法指出，迪士尼也正与财务顾问合作，评估对推特提出收购的可能性。
一年多前重返推特担任执行长的Jack Dorsey，自2013年起就是迪士尼董事会的一员。
在彭博报导出炉后，美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)引述消息人士说法指出，微软也在潜在收购方的名单之列，而Facebook(FB.O)则不太可能有兴趣收购推特。
CNBC报导称，可能在未来30-45天就出售。
“目前微软无可奉告，”该公司一名发言人表示。
Facebook对此拒绝置评，另外无法联系上推特及迪士尼置评。(完)
(编译 张明钧; 审校 徐文焰)
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