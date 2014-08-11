“PC裸机”暴露微软在新兴市场困境

(本文由路透中文网编译提供)

路透8月11日（记者 Jeremy Wagstaff/Gerry Shih） - 比尔·盖茨十年前在中国访问时，一名中国高官问及微软 在中国市场的营收情况。盖茨给出的数字低得让这名高官不敢相信，以致其当时要求翻译再次确认盖茨的回复。

这个问题如今依然存在。尽管微软Windows操作系统及Office办公软件被广泛使用，但该公司目前在华遇到的麻烦却揭示了一个更深层次的问题，那就是新兴市场上，很少有人愿意花钱使用正版软件。

这不仅使微软在营收上蒙受损失，也抑制了其最新版本操作系统Windows 8的普及步伐。分析人士称，即便是盗版用户，他们也喜欢老版Windows系统。根据追踪联网电脑下载何种软件的StatCounter统计，在中国90%以上的电脑都运行Windows 8之前的Windows版本操作系统。

微软正在努力解决这一问题。今年，该公司以折扣价向PC厂商出售Windows 8，条件是将必应（Bing）搜索引擎设置为默认搜索引擎。此外，该公司还让手机和部分平板电脑免费使用Windows 8。

但随着整个行业从桌面系统转向移动、云、免费或廉价软件，微软在新兴市场及成熟市场面临的新旧挑战，都在中国得到了体现。

“该公司面临的最大危险是其在新兴市场遇到的问题--盗版导致基本无法从新PC获利--不久就会在其它市场出现，”科技博客stratechery.com位于台湾的作者汤普森（Ben Thompson）说。

核心收入受损

可以确定，中国市场对微软来说是颇为头疼且独特的问题。中国当局采取举措打击外企垄断行为，鼓励本土科技企业与外企竞争。微软上月突然成为中国反垄断监管机构调查的目标，其在中国的一些办事处遭到突击检查。而在此前多年，微软与中国当局有着良好的关系。

但相关问题掩盖了微软从未真正解决如何让新兴市场用户购买其正版软件的问题。该公司很少发布地区业务营收，但也透露了一些有关该问题严重性的线索。

据报，2011年时任微软CEO的鲍尔默对员工称，受盗版影响，微软在中国市场的营收还不及荷兰，而中国的PC销量却与美国相当。

根据微软简报，该公司2013财年营收为778亿美元，其中中国、巴西和俄罗斯市场营收都“超过”10亿美元。相比之下，2013财年苹果 在大中华区的营收为270亿美元。

对于微软来说，这对其核心业务营收而言是很大的损失。“Windows和Office仍是微软的核心业务，”印度分析师Sameer Singh称。

“PC裸机”

对于利润微薄的PC厂商来说，操作系统是PC最昂贵的部分，而对此类市场的小零售商而言，他们无法承受放弃对价格敏感、喜欢用盗版软件的客户的代价。

辛格称，问题首先在于PC厂商，因为“说服他们在销售的每台PC上预装Windows很困难。”Gartner分析师Bryan Wang称，对于像联想集团 这样的厂商，PC利润率“接近单位数”。

IDC研究经理Handoko Andi称，结果是在亚洲新兴市场销售的PC中，有60%都没有预装Windows操作系统，即所谓的“裸机”。而在日本、澳大利亚等亚洲成熟市场，这一比例为25%左右。

微软的新举措是下调Windows的价格，让其对PC厂商产生吸引力。Handoko Andi称，Windows许可价格已由150美元下调至50美元下方，这令微软滑落到“以前从未竞争过的水平”。

如论如何，下调PC版Windows售价只是微软应对行业深层次转变的举措之一。手机、平板电脑、云服务以及免费操作系统的兴起，已经使微软被边缘化，其商业模式也受到挑战。

“微软面临的最大威胁，”Jackdaw Research的Jan Dawson说，“是行业正在从微软曾经称雄的PC世界向微软已落后的移动世界转变。”（完）