独家：微软部分主要股东要求董事长盖茨辞职

比尔·盖茨5月7日在华盛顿出席论坛时的资料图片。 REUTERS/Yuri Gripas

路透纽约/西雅图10月1日 - 熟悉内情的消息人士称，美国软件巨头微软(MSFT.O)的20大投资人中，有三家投资者正在游说董事会施压比尔·盖茨辞去董事长职务。

虽然微软执行长鲍尔墨(Steve Ballmer)多年来一直承受外界压力，要求他改善公司表现并提振股价，但这似乎是公司主要股东首次把目标瞄准盖茨，后者目前仍是科技行业中最受尊敬且最具影响力的人物之一。

微软的一名代表周二不愿就此置评。

消息人士称，没有迹象表明微软董事会将顺应这三位投资者的意愿，后者共计持有该公司逾5%的股份。由于是私下讨论，因此投资者身份要求保密。

在市值2,777亿美元的微软中，盖茨持有约4.5%的股份，是该公司最大的个人股东。

三位投资者担心盖茨在董事会中的存在实际上会阻碍新战略的选择，以及限制新任执行长作出重大变革的权力。他们特别指出了盖茨在寻找鲍尔墨接任者的特别委员会中扮演的角色。

他们还担心，盖茨行使超出其不断下降持股比例的权利。盖茨将大多数时间都用在慈善基金上。

1986年微软上市前，盖茨持有其49%股份。根据一项预先制定的计划，他每年出售约8,000万股微软股份，照此下去，到2018年盖茨将不再持有微软股份。

盖茨2000年将CEO职位交给鲍尔墨之后，在微软就比较低调。2008年放弃了在微软的日常工作，专注于规模380亿美元的比尔与美琳达盖茨基金会工作。

由于维权投资者ValueAct Capital Management施压，鲍尔墨8月表示，他将在12个月内退休。

微软目前正在寻找新的CEO人选，不过董事会已经表示鲍尔墨的策略将继续推进。他一直聚焦于生产Surface平板电脑和Xbox游戏机等设备，将主要软件转向透过互联网提供的服务。一些投资者称，新任执行长不应被这项策略所束缚。

微软仍是全球最具价值的科技企业之一，上个会计年度实现净利220亿美元。但其核心Windows电脑操作系统以及Office软件，面临个人电脑销量下滑带来的压力。

微软股价过去十年基本处于静止状态，而且在移动计算领域落后于苹果(AAPL.O)和谷歌(GOOG.O)。

一位消息人士表示，盖茨是科技界最伟大的先驱之一，但投资者觉得他作为执行长要比担任董事长能发挥更大作用。(完)

(编译 王兴亚；审校 张涛)

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