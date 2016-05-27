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美国大选专题 | 2016年 5月 27日 星期五 11:05 BJT

微软和Facebook将联手铺设跨大西洋海底电缆

路透5月26日 - 微软(MSFT.O)和Facebook (FB.O)同意联手铺设横跨大西洋的的一条海底电缆，以满足日益增长的高速云及在线服务的需求。

两家公司在周四发表的声明中称，新建“MAREA”海底电缆项目将于8月动工，预计明年10月完工。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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