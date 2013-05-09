微软内部提拔新财务长

独家：汇丰计划2017年在华增聘1000名员工 其中多数在珠三角
路透香港3月24日 - 汇丰亚太零售银行和财富管理业务负责人麦浩宏(Kevin Martin)周五表示，今年汇丰计划在中国的零售银行和财富管理业务增聘多达1,000名新员工，其中多数位于珠三角。该地区是汇丰在华增长策略的中心地区。
路透西雅图5月9日 - 微软(MSFT.O)周三任命Office部门财务主管Amy Hood为公司新财务长。
今年41岁的Hood成为微软第一位女财务长，她将接替4月宣布离职的Peter Klein。Hood将即时上任，Klein将于6月底离开公司。
Hood此前曾就职于高盛，2002年末加入微软。在Office部门期间，她参与了备受瞩目的在线聊天服务Skype和企业网络公司Yammer收购案。Office部门是微软最赚钱的部门。
Hood的任命有点出人意外，因有些人原以为微软会任命资深的Windows部门财务长Tami Reller。上周Reller也拒绝就这个职位发表评论。(完)
(编译 梁睿雪; 审校 张明钧)
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路透伦敦3月23日 - 人力资源谘询公司XpertHR周四公布的一项调查结果表示，多数英国企业今年将要给予雇员的薪资并不比2016年更加优渥，这预示通胀升高将在未来几个月进一步拉低英国人的生活水平。
路透首尔3月22日 - 韩国周三宣布促进年轻人就业的最新举措，这些政策旨在消除迟付工资及工作中的不公平现象。政府希望能藉此对那些难以找到稳定工作的年轻人有所帮助。