微软内部提拔新财务长

路透西雅图5月9日 - 微软(MSFT.O)周三任命Office部门财务主管Amy Hood为公司新财务长。

今年41岁的Hood成为微软第一位女财务长，她将接替4月宣布离职的Peter Klein。Hood将即时上任，Klein将于6月底离开公司。

Hood此前曾就职于高盛，2002年末加入微软。在Office部门期间，她参与了备受瞩目的在线聊天服务Skype和企业网络公司Yammer收购案。Office部门是微软最赚钱的部门。

Hood的任命有点出人意外，因有些人原以为微软会任命资深的Windows部门财务长Tami Reller。上周Reller也拒绝就这个职位发表评论。(完)

(编译 梁睿雪; 审校 张明钧)

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